* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 11:38 — REGNUM Местные власти афганской провинции Нангархар объявили о сдаче 63 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего общее число сдавшихся террористов достигло примерно 600.

Террористы Sallat.gger.jp

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», Мохаммад Башир, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре, объявил на пресс-конференции о сдаче 63 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добавил, что эти люди были помилованы на особых условиях.

Он отметил, что сдавшиеся террористы не имеют права носить оружие, пользоваться транспортными средствами и мобильными телефонами и должны информировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обо всех своих перемещениях.

Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой губернатора Нангархара, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном в провинции сдались местным властям около 600 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, число террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сдавшихся радикалам, увеличилось, и за последние месяцы сдались сотни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что эти люди были помилованы условно-досрочно, и если они не подчинятся предписаниям исламистов, с ними будут «разбираться по закону».

Следует отметить, что за последние несколько месяцев в нескольких провинциях, особенно в Кабуле, произошло несколько взрывов, вооружённых нападений и перестрелок, ответственность за которые взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане).