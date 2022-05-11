Тверь, , 11:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Твери, истязавшего собственного маленького сына, возбуждено следственными органами. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических, психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили 11 мая в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По версии следствия, с 6 апреля по май мужчина в «процессе воспитания» неоднократно избивал шестилетнего сына. После одного из таких воспитательных моментов мальчик попал в больницу с телесными повреждениями.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.