Уфа, , 11:37 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Сообщается, что днем 12 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Столбик термометра в Башкирии ночью может опуститься до — 3°С, днем воздух может прогреться до +16°С.

Ночью и утром на некоторых участках дорог возможен туман, видимость до 1000 метров.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра избегать нахождения рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами, водоемами и металлическими конструкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали лесной пожар на площади 15 га.