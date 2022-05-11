Новосибирск, 11 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области для обнаружения лесных пожаров летчики-наблюдатели отделения авиабазы министерства природных ресурсов и экологии провели более 300 часов в небе. В период особого противопожарного режима вылеты осуществляются два раза в день, сообщили в правительстве региона.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Из-за ранней весны, высокой ветровой нагрузки и отсутствия осадков сложилась довольно неблагоприятная пожароопасная обстановка. В настоящий момент зарегистрирован 201 лесной пожар на площади более 1600 гектаров из них более половины — это площадь, покрытая лесом, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии области Валерий Шрейдер. — Нами проработана и сделана перегруппировка и переброска дополнительных сил и средств в те районы, в которых наблюдается особо тяжелая ситуация».

Патрулирование новосибирских лесов проводится по трём маршрутам. Штатная численность десантно-пожарной службы в 2022 году увеличена на 80% — до 56 человек. Для авиапатрулирования используются Ан-2, Cessna 172 и 182.

По официальным данным, предварительный общий ущерб от лесных пожаров уже составил более 17 млн рублей, вред, причиненный лесному хозяйству — также около 17 млн рублей.