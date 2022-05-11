Улан-Удэ, 11 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Сети состоялась премьера первой части фильма «321-я сибирская», который называется «Братья». Военная драма, посвящённая боям одноимённой дивизии под Сталинградом, стала доступна 9 мая на видеохостинге YouТube, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из фильма «321-я сибирская» «321-я сибирская»

Фильм посвящён боевому пути солдат 321-й дивизии РККА, сформированной в Сибири. В 1942 году они вступили в бой с частями вермахта, превосходящими их по количеству, и попадают в плотное кольцо.

Первая часть фильма, как отмечается, станет лишь началом показов. Основная часть картины будет выпущена в прокат в начале 2023 года, к 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве.

На создание картины авторы во главе с режиссёром Солбоном Лыгденовым потратили семь лет. Фильм снимается на пожертвования простых людей. Производственный цикл был завершён в сентябре 2018 года, однако монтажно-тонировочный период затянулся.

«За все эти годы, кроме всего прочего, что происходило во внешнем мире, мы, не сходя со своего верного пути, понимая всю ответственность создаваемой истории, продолжали работу над фильмом!» — подчеркнули создатели.