Ташлинский район, Оренбургская область, , 11:34 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области задержан раколов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Раки https://31.мвд. рф/

Оренбуржец занимался незаконной ловлей раков. Он использовал запрещённые раколовки. Изъято 13 орудий улова. Мужчина успел добыть 1822 рака. Ущерб оценили в 209 503 рубля.

В отношении раколова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Стоит отметить, в Новотроицке под уголовное преследование попал рыболов. Он незаконно выловил рыбу, причинив ущерб почти на 16,5 тыс. рублей.