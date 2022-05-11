Сеул, , 11:34 — REGNUM Сеульский институт искусств присвоил пятому по счету президенту Индонезии Мегавати Сукарнопутри звание почетного профессора, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Бывший президент Индонезии получила почетный титул потому, что в Южной Корее Мегавати Сукарнопутри считают смелым лидером в формировании индонезийской политики и государства.

Кроме того, Мегавати Сукарнопутри также активно продвигает искусство, культуру и креативную экономику для развития мира и демократии, а также для улучшения качества жизни.

Сеульский институт искусств заинтересован в наборе индонезийских студентов, которые хотят учиться здесь, чтобы стать актерами, дизайнерами, музыкантами и режиссерами.

Ранее, в июне 2021 года, Мегавати Сукарнопутри получила звание почетного профессора индонезийского оборонного университета.

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