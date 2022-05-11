Турин, Италия, , 11:33 — REGNUM Исполнитель Филипп Киркоров прилетел в Турин (Италия) на конкурс «Евровидение». Об этом артист сообщил в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Филипп Киркоров Serge Serebro

Киркоров опубликовал фото из кабины вертолёта, на котором он добирался до места проведения конкурса. «По специальному приглашению. За заслуги перед «Евровидением». Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия… И буду болеть за кого? За Грецию!» — поделился музыкант.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить российскую делегацию от участия в «Евровидении-2022». Причиной стала специальная военная операция на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что конкурс «Евровидение» в 2022 году проводится с 10 по 14 мая в Турине, так как в 2021 году победила музыкальная группа Maneskin. Первое место им принесла песня Zitti e buoni.

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