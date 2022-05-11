Донецк, 11 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 35 человек личного состава. Об этом 11 мая сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, две БМП, один танк, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и пять грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР захватили две БМП, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», три 120-миллиметровых миномёта и три грузовых транспортных средства с боеприпасами киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства новых преступлений киевских боевиков, включая расстрел гражданских автомобилей с белыми флагами в Харьковской области, будут установлены Следственным комитетом России.