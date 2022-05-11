Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Руководство Литвы выглядит как облезлая кошка рядом с группой тигров. Таким мнением 11 мая с корреспондентом ИА REGNUM поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, комментируя решение сейма Литвы о признании России «террористическим государством».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Абсолютно очевидно то, что Литва — это правонационалистическое государство, авторитарное государство и государство, в котором единственной объединяющей идеей является антироссийская политика. То есть смысл жизни литовского руководства — это антироссийская политика», — отметил Межевич.

Профессор подчеркнул, что руководство Литвы не стремится к процветанию своей страны, «оно готово разбить свою Литву о Республику Беларусь и Российскую Федерацию, но ещё одновременно и Китайскую Народную Республику».

Комментируя скандальное решение литовского сейма, Николай Межевич сравнил геополитические стороны с семейством кошачьих, где тигры — это Россия, Белоруссия и Китай, а облезлая кошка — Литва.

«Как оценить интеллектуальные способности людей, которые одновременно поссорились с Москвой, Минском и Пекином? Даже обычная домашняя кошка прекрасно понимает, что в соревновании со стадом голодных тигров у неё шансов немного. А в случае с Вильнюсом, это облезлое кошачье ещё и провоцирует целую группу тигров на конфликт, постоянно выступая с антибелорусскими, антироссийскими и антикитайскими высказываниями. Ну, понятно, что Россия, конечно, — это главное увлечение Вильнюса, собственно, именно поэтому было принято это решение», — заявил эксперт.

В связи с осложнившейся геополитической обстановкой в Европе Калининградская область становится уязвимым местом. Эксперт предположил, что если Литва пойдёт на нарушение всех договорённостей между Россией и Европейским союзом, то будут сразу расторгнуты договоры о признании Россией литовской государственной границы. И в этом случае Литва вступит в полноценный конфликт с Россией.

И если о военной защите Калининградского региона могут рассказать только люди в форме, то возможные экономические меры эксперт готов назвать. Так, по мнению Николая Межевича, необходимо принять самые серьезные политические и экономические меры из-за антироссийского курса Литвы.

«Торговля с Литовской Республикой в настоящее время должна рассматриваться в категориях Уголовного кодекса, а конкретно по статье «Измена Родине». Литва не должна получать из России ничего никогда. Вот когда литовское руководство приползёт в рубище к Москве, посыпая голову пеплом, вот тогда можно вопрос этот рассмотреть ещё раз. Но на сегодняшний день Литва — демонстративно враждебное государство, с которым торгово-экономические отношения не могут вестись. Так, они не могли вестись с Гитлером в тот момент, когда он стоял под Москвой. Литва, конечно, хочет встать под Москвой, но не получится, а вот обратная ситуация возможна. Но и на военные провокации мы не должны, скажем так, покупаться. Никакой войны, но полная экономическая блокада Литвы. Вот такой должен быть наш ответ», — заключил эксперт.

Межевич также отметил, что Белоруссия, по его мнению, также может объявить Литве экономическую блокаду и поддержать Россию, поскольку Вильнюс занимает и антибелорусскую позицию.