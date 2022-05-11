Москва, , 11:32 — REGNUM Прокачка газа в Европу из России через Украину была священной коровой, которую берегли все вместе, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«И Москва, и Киев не вели боевые действия около объектов инфраструктуры. А Европа постоянно проводила консультации относительно безопасности для украинской ГТС, особенно напирая на Зеленского в этом вопросе.

И вот сегодня Киев эту корову лишил статуса священного животного — отказал в прокачке газа через ГИС «Сохрановка». Попросту перекрыл вентиль.

Конечно, Газпром прокачает объемы газа через другие трубопроводы, которые он должен поставить ЕС.

Важно зафиксировать, что Россия сохраняет имидж стабильного бизнес-партнера, а вот Киев приступил к шантажу Европы.

Если раньше была только хамская риторика послов Украины в той же Германии, то сейчас команда Зеленского начала практические действия против газового рынка ЕС в интересах США. Европа сама себя загнала в этот угол», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине анонсировали прекращение транзита российского голубого топлива через станцию «Сохрановка» в страны Евросоюза с 11 мая.

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