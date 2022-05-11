Лондон, , 11:32 — REGNUM Лидеры мирового мужского тенниса призвали Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) не начислять рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне-2022. Об этом 11 мая сообщает The Telegraph.

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По информации издания, с таким предложением выступили лидеры рейтинга АТР. При этом не сообщается, кто именно это был.

Отмечается, что решение может быть принято ATP в течение ближайших двух дней. Кроме того, к нему может присоединиться Женская теннисная ассоциация (WTA).

Напомним, 20 апреля организаторы Уимблдона объявили о решении не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Это решение подвергли критике ATP, WTA, а также ряд бывших и действующих теннисистов.

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