Ставрополь, 11 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Опубликованы данные о доходе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2021 году. Согласно декларации он заработал 3,9 млн рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Также выросли доходы и у жены главы Ставрополья. Они составили 2,77 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 8,9%.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

Что касается собственности, то губернатор по-прежнему является владельцем двух квартир площадью 61,5 кв. м и 136,6 кв. м, а также трех гаражей общей площадью около 39 кв. м. У супруги главы края в собственности находятся два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 кв. м и 253,4 кв. м и квартира площадью 35,8 кв. м.

Кроме того, у семьи губернатора Владимирова в общей долевой собственности имеются квартира площадью 134,5 кв. м, а в пользовании — квартира площадью 99,9 кв. м.