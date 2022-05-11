Пенза, 11 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом, выписали 94 человека. Госпитализировали за сутки шесть ковид-пациентов, сообщает 11 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировали 185 691 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 179 332 пациента, скончались 5846 человек, из них четверо — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, глобальный иммунитет к штамму «Омикрон» увеличивается, а защита от «Дельты» теряется.

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