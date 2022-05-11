Макеевка, ДНР, 11 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с применением реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны украинских националистов был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и в холе него по населенному пункту было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.