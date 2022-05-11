Сеул, , 11:30 — REGNUM В апреле 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи впервые за пять месяцев продемонстрировал рост. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец апреля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$831 млрд), что на 1,2 трлн вон (~$941 млн) больше, чем в марте текущего года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 2,1 трлн вон (~$1,6 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 900 млрд вон (~$706 млн).

Задолженность юридических лиц также выросла на 12,1 трлн вон (~$9,49 млрд), до 1,1 квдрлн (~$862 млрд)