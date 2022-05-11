Сеул, 11 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В апреле 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи впервые за пять месяцев продемонстрировал рост. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец апреля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$831 млрд), что на 1,2 трлн вон (~$941 млн) больше, чем в марте текущего года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 2,1 трлн вон (~$1,6 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 900 млрд вон (~$706 млн).

Задолженность юридических лиц также выросла на 12,1 трлн вон (~$9,49 млрд), до 1,1 квдрлн (~$862 млрд)