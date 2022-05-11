Тула, , 11:28 — REGNUM Отопительный сезон в Туле завершается с 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Батарея

Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава горадминистрации Дмитрий Миляев, поскольку в течение пяти дней среднесуточная температура в городе превышала +8 градусов.

Отметим, что отопительный сезон в Туле стартовал 16 сентября 2021 года, в многоквартирные жилые дома подача тепла началась с 6 октября.

Добавим, на 11 мая в Туле прогнозируется до +16 градусов, сейчас в городе около +13 градусов. На 12 мая синоптики обещают уже до 21 градуса тепла.