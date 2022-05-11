Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области за последние 24 часа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали семь пациентов, выписали 92 человека. Об этом 11 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 250 104 случая заражения коронавирусом, выздоровели 242 542 человека.

От последствий заражения COVID-19 скончались 5949 человек, за сутки умер еще один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области, несмотря на снижение заболеваемости, жителям рекомендуют соблюдать санитарные требования, дезинфекционный и масочный режимы, проводить вакцинацию.

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