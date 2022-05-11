Париж, 11 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Поддержка Украины вызывает у США эйфорию, Вашингтон стремится любой ценой довести Россию до поражения. При этом ни долгосрочной стратегии, ни конечной цели у США нет, пишет французская газета Le Monde.

U. S. Army Инструктор США на Украине

Разговоры о победе и ослаблении России серьёзно тревожат. В США говорят о потребностях Украины, об увеличении поставок ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников, но не говорят о военных целях, отмечает научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

Издание отмечает, что внешнеполитические экспертные круги демонстрируют лишь стремление «наказать Москву». Так, под лозунгом «помощи Украине» Пентагон обучает в Германии украинских военнослужащих применять гаубицы М-777.

В отличие от Европы, в США даже не заявляют о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим возникают вопросы: какую цель преследуют США и как далеко могут зайти в поддержке Киева?

«Чем больше успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери», — отмечает автор статьи.

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