Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в Ростовской области получил 681 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России 11 мая.

Ветераны

Ветераны к 9 Мая получили по 10 тыс. рублей. Выплаты в беззаявительном порядке получили инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны.

Выплаты ко Дню Победы были произведены совместно с пенсией в апреле 2022 года.