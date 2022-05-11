Донецк, 11 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм. Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 122 мм.

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