Абакан, 11 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Хакасия скорбит по военнослужащему Александру Хаменко, погибшему в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким солдата, сообщили ИА REGNUM 11 мая в республиканском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

21-летний черногорец, рядовой Александр Хаменко проходил службу по контракту в войсковой части Наро-Фоминска Московской области. Он геройски погиб при исполнении воинского долга. Представлен к ордену Мужества посмертно.

«Он настоящий герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги, верности своему долгу. Низкий поклон храброму и самоотверженному воину! Вечная слава!» — подчеркнул Коновалов.

Власти республики обещают оказать всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего.

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