Сорочинск, Оренбургская область, , 11:23 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области к административной ответственности привлечена компания, занимавшаяся благоустройством двора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф Fas.gov.ru

Подрядчик благоустраивал дворовую территорию в Сорочинске по проспекту Парковому. В рамках проверки установлено, что сроки исполнения контакта были нарушены. Объект сдан в декабре 2021 года, спустя почти три месяца после оговоренного договором срока.

«Затягивание срока выполнение работ привело к существенному нарушению прав граждан на использование дворовой территории в целях организации досуга и несвоевременному освоению денежных средств, выделенных государством на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда»», — сказали в надзорном ведомстве.

Подрядной организации назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.