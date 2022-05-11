Уфа, , 11:24 — REGNUM В Башкирии инвесторам предложили реализовать проект по созданию судостроительного производства в регионе. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Катер

Сообщается, что на реализацию этого проекта необходимо будет направить порядка 38,4 млн рублей и создать 28 новых рабочих мест (данная сумма включает в себя проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные и приобретение необходимого оборудования).

«Разрабатывая бизнес-предложения, мы показываем инвесторам все возможности нашей республики. Это значительно облегчает задачу выбора отраслевой направленности производства. Согласно представленному бизнес-предложению, реализация проекта позволит инвестору производить алюминиевые катера и оказывать услуги по техническому обслуживанию и круглогодичному тестированию малогабаритных судов», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что земельный участок под создание судостроительного производства расположен в границах охранной зоны Кармановской ГРЭС. Он оснащен необходимыми инфраструктурой и коммуникациями, на этой территории находится здание склада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подготовили пакет мер государственной поддержки экономики в условиях санкций.