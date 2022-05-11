Пенза, 11 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. На территории лесного хозяйства Пензенской области только за прошедшие выходные дни обнаружили и ликвидировали пожары общей площадью 9,46 гектаров. Об этом 11 мая сообщает региональный минлесхоз.

Лесной пожар

Сотрудники экстренных служб принимали участие в тушении возгораний в Кузнецком и Большевьясском лесничестве.

Всего на сегодняшний день в регионе ликвидировали четыре лесных пожара, площадь пройденная огнем составила 10,9 гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пожароопасный сезон в Пензенской области действует с 10 апреля по 15 октября.

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