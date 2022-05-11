Москва, , 11:18 — REGNUM Обстоятельства новых преступлений киевских боевиков, включая расстрел гражданских автомобилей с белыми флагами в Харьковской области, будут установлены Следственным комитетом России. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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«В рамках расследуемых уголовных дел СК России установит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщило Министерство обороны РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что, согласно данным Минобороны, украинскими вооруженными формированиями были расстреляны шесть гражданских автомобилей с белыми флагами, также неонацисты разместили в поселке Слобожанское в здании лицея опорный пункт с военной техникой, о чем не было уведомлено местное население.

Помимо этого, отмечается, что в Херсонской области украинские боевики нанесли удары по российским военнослужащим из частных домовладений для того, чтобы вызвать ответный огонь по гражданским объектам.

При этом уточняется, что в городе Могилеве-Подольском в школе украинскими нацистами и иностранными наемниками был оборудован опорный пункт, а в подвале учебного заведения насильно удерживаются мирные жители. Также в Лисичанске военные ВСУ выгнали местных жителей из бомбоубежища в одной из школ и разместили там склад боеприпасов.

«Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию по указанным фактам, проанализирует имеющиеся сведения и примет меры к установлению должностных и иных лиц из числа украинских силовиков и националистов, причастных к этим действиям, для привлечения их к уголовной ответственности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что ракетные войска ВС России за сутки уничтожили 13 пунктов управления ВСУ и 14 складов боеприпасов, поражены 407 районов скоплений сил и техники противника.