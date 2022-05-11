Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Twitter после покупки соцсети предпринимателем Илоном Маском. Об этом 11 мая пишет TMZ.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, Маск может вернуть заблокированный аккаунт политику после того, как завершится финальная часть переговоров о покупке Twitter. Решение ограничить доступ Трампу к его профилю в соцсети предприниматель считает «морально плохим решением», а также «крайне глупым». «Я думаю, что это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что у Дональда Трампа не было права голоса», — объяснил Маск.

ИА REGNUM напоминает, что аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали в январе 2021 года. Это произошло после того, как в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонники Трампа на какое-то время захватили Капитолий.

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