Вашингтон, 11 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Twitter после покупки соцсети предпринимателем Илоном Маском. Об этом 11 мая пишет TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как отмечает издание, Маск может вернуть заблокированный аккаунт политику после того, как завершится финальная часть переговоров о покупке Twitter. Решение ограничить доступ Трампу к его профилю в соцсети предприниматель считает «морально плохим решением», а также «крайне глупым». «Я думаю, что это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что у Дональда Трампа не было права голоса», — объяснил Маск.

ИА REGNUM напоминает, что аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали в январе 2021 года. Это произошло после того, как в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонники Трампа на какое-то время захватили Капитолий.