Калуга, 11 мая 2022, 12:08 — REGNUM Рост цен на жилье зафиксирован в Калужской области за первый квартал 2022 года, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
Цена квадратного метра в новостройках Калуги достигла 79 тыс. 488 рублей. В сравнении с декабрем 2021 года стоимость жилья выросла на 7,2%.
На вторичном рынке жилья по итогам марта 202 года его стоимость достигла 72 тыс. 964 руб. за квадратный метр. Это на 11,4% больше, чем в декабре 2021 года.
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