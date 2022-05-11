Калуга, 11 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Рост цен на жилье зафиксирован в Калужской области за первый квартал 2022 года, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Цена квадратного метра в новостройках Калуги достигла 79 тыс. 488 рублей. В сравнении с декабрем 2021 года стоимость жилья выросла на 7,2%.

На вторичном рынке жилья по итогам марта 202 года его стоимость достигла 72 тыс. 964 руб. за квадратный метр. Это на 11,4% больше, чем в декабре 2021 года.