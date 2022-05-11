Москва, , 11:17 — REGNUM Дополнительная помощь США Украине в 40 млрд долларов значит продление агонии неонацистов, катастрофический долг республики и астрономический внешний долг Штатов, считает сенатор Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Украине в ближайшие десятилетия самой уже не расплатиться за «помощь», которой суть кредит США. РФ в 2000-х с огромным трудом погасила внешние долги СССР (в том числе за УССР), но наш потенциал даже тогда был на порядок больше украинского. Платить по долгам Украины РФ второй раз не планирует, а «отжатые» у нас американцами $300 млрд заставим США компенсировать — способы есть. Украина и нам должна уже немало», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Сенатор также обратил внимание на то, что украинскому народу от нового кабального займа почти ничего не перепадет — деньги пойдут на оружие, боеприпасы, приближенным к Демпартии США коррупционерам, киевским марионеткам, их наемникам и тому подобное.

«Военная ссуда возможно немного продлит агонию неонацистов на украинской земле, что приведёт к дополнительным жертвам, разрушениям, горю, нищете жителей Украины. А США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа», — подчеркнул парламентарий.

Также, по его мнению, «кровавый заокеанский кредит увеличит астрономический внешний долг Америки, дефицит её госбюджета, усилит там инфляцию и ослабит доллар».

«Всё попавшие на территорию Украины оружие несомненно будет уничтожено в рамках её демилитаризации», — заверил член Совфеда.

По его убеждению, у народа Украины единственная возможность прекратить нагнетаемый Вашингтоном с 2014 кошмар — освободиться от западного диктата и их киевских подручных, восстановить былое сотрудничество с Россией и начать подлинное развитие своей страны в интересах её народа, а не геополитических авантюристов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально президент США запросил о предоставлении Киеву дополнительных $33 млрд, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи. Но по итогам внутренних дискуссий в Конгрессе была достигнута договорённость о выделении $39,8 млрд, что превышает запрошенную американским лидером сумму почти на 7 млрд долларов.

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