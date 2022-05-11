* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 11 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Варсадж этой провинции проводят репрессии против мирного населения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

По данным источников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 мая убили шестерых мирных жителей кишлака Иманд в уезде Варсадж.

Уточняется, что пятеро жителей села Иманд были убиты огнём из крупнокалиберного пулемёта ДШК с вертолёта, и ещё один был расстрелян.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахара не дают никаких комментариев.