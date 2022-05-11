Мадрид, 11 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Механизм ограничения цен на газ и снижения счетов потребителей за электроэнергию будет «полностью запущен» через «несколько дней или через несколько недель». Об этом заявила третий заместитель председателя правительства и министр по вопросам экологического преобразования Испании Тереса Рибера.

ИА REGNUM Испания

Отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената, Рибера отметила, что «сейчас важно завершить последний этап принятия положений Испанией и Португалией», после того как Брюссель направил письма о соответствии плана в обе страны.

Ранее Испания и Португалия достигли «политического соглашения» с Еврокомиссией об ограничении цены на газ на оптовом рынке электроэнергии на Пиренейском полуострове в течение года.