Курск, 11 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Курской области ПВО 8 мая уничтожили два беспилотника, сообщила пресс-служба областной администрации.

George Chernilevsky Разведывательный БПЛА Ту-143 «Рейс»

Один аппарат был сбит рядом с аэропортом, другой — в районе деревни Муравлево. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

«Сбитыми аппаратами оказались два Ту-143 «Рейс». Эти беспилотники, разработанные еще в 1970-х, используют для разведки», — говорится в сообщении.

Шум в небе, который 8 мая слышали жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов, власти объяснили отработкой военными оперативно-тактических задач.