Биробиджан, , 11:13 — REGNUM Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным десятилетие науки и технологий, и все последующие шаги по созданию и поддержке мощной научно-технической базы, ещё раз подчеркнули приоритеты научной политики в РФ на долгосрочную перспективу. Это является важным условием для обеспечения суверенитета России, её развития и экономического благополучия, уверен директор ИКАРП ДВО РАН Денис Фетисов.

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Эксперт уверен, что государство, обозначив науку главным приоритетом, делает ставку на умную молодёжь.

«Таким решением руководство страны не только ещё раз обозначает приоритеты научной политики в РФ на долгосрочную перспективу, но и ставит задачу разработать план мероприятий для реализации этой политики. Ключевыми являются три направления: развитие наукоёмких производств, подготовка кадров и популяризация научных знаний в обществе. Задачи, действительно, не сиюминутные, для их реализации требуется время. Думаю, что на бытовом уровне нас с вами затронет больший доступ к высшему образованию и программам профессионального роста по инженерии, химии, молекулярной биологии, IT-сфере. Государство будет поддерживать, в том числе финансово на конкурсной основе, развитие существующих и создание новых наукоёмких производств, малых инновационных предприятий. Это особенно важно в условиях ограниченного доступа к иностранным технологиям, оборудованию, товарам», — цитирует Фетисова пресс-служба правительства Еврейской АО.

Денис Фетисов считает, что продолжится поддержка молодых ученых, а нформация из сферы науки и технологий станет частью жизни всего населения России.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Наука и университеты» ученые занимаются решением важнейших задач развития страны и общества. Так, исследователи Юго-Западного государственного университета в процессе изучения утилизации пищевых отходов поняли, как можно улучшить свойства и удешевить самое важное и востребованное продовольствие — хлеб.