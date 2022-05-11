Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Средняя стоимость бензина в США достигла очередных рекордных показателей, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

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По данным СМИ, 10 мая средняя стоимость галлона обычного бензина в стране достигла 4,37 доллара — на 47% больше, чем год назад. Самая высокая стоимость топлива в Калифорнии — 5,84 доллара.

Издание отмечает, что на ситуацию влияет ситуация на Украине, а также планы Евросоюза по отказу от поставок российской нефти. При этом скорого и продолжительного снижения стоимости бензина в США авторы материала не ожидают. При этом ухудшение ситуации возможно по мере введения новых антироссийских ограничений.