Международный центр в области экологии и вопросов изменения климата следует сформировать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, заявил российский президент Владимир Путин 11 мая на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

«Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», — распорядился российский лидер.