Путин поручил создать международный центр по экологии на базе «Сириуса»
Международный центр в области экологии и вопросов изменения климата следует сформировать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, заявил российский президент Владимир Путин 11 мая на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
«Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», — распорядился российский лидер.
России необходимо укрепление технологического суверенитета — Путин
Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Принципиальная позиция России о поддержке населения Донбасса не нравится многим партнёрам, но такая поддержка нужна. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 11 мая в образовательном центре «Сириус».
«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются», — сказал Путин.
Принципиальная позиция о поддержке Россией жителей Донбасса не устраивает многих партнеров, но это надо делать из гуманитарных соображений, — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Президент России Владимир Путин поручил центру «Сириус» заняться поддержкой развития талантов у детей в ДНР и ЛНР.
Путин: помощь Донбассу — принципиальная позиция России
Россия будет активно поддерживать жителей Донбасса. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
«Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов», — сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех».
Путин: центр «Сириус» должен помочь детям и педагогам из Донбасса
Образовательному центру «Сириус» следует поддержать детей и педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Путин оценил инфраструктуру образовательного центра «Сириус»
Образовательный центр «Сириус» имеет огромный потенциал для развития российской науки и технологий. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».