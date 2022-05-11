Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 мая посетит образовательный центр «Сириус», находящийся в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства проведёт в режиме видеоконференции заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Также он ознакомится с недавно построенным корпусом «Спорт». Новый корпус включает в себя бассейны, тренажёрные залы и игровые площадки.

Уточняется, что спорткомплекс позволяет полностью удовлетворить потребности всех участников образовательной программы центра «Сириус» в активном отдыхе.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.