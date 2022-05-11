Москва, , 11:18 — REGNUM Ещё 791,6 млрд рублей направлены в резервный фонд российского правительства. Деньги пойдут на меры по нормализации экономики в условиях санкций, сообщает 11 мая пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Nalog.ru

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фонд увеличен за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

«Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей, распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в пресс-службе правительства проинформировали об увеличении резервного фонда на 273,4 млрд рублей.

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