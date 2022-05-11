Кызыл, 11 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Туве оставили под запретом празднование выпускных вечеров в заведениях общепита из-за сохраняющейся угроза коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной с салютами

«Ограничение выбора места проведения выпускных балов в детских садах, начальных классах и общеобразовательных школах обусловлено остающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Торжества по случаю окончания детского сада, начальной школы, «последние звонки» и выпускные вечера рекомендовано проводить «преимущественно на открытом воздухе». Проведение мероприятий в театрально-концертных учреждениях разрешено, но с исключением организации в них чаепитий и банкетов.

Добавим, что на минувшей неделе выявлено семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. На этом фоне коллективный иммунитет также снижается, достигнув отметки в 42%. По мнению главного санврача республики Людмилы Салчак, это может привести к новому росту заболеваемости.

В связи с этим минздраву региона и властям районов поручено активизировать работу по вакцинации и ревакцинации жителей.