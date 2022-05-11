Ярославль, 11 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля в лесу местный житель наткнулся на свалку из рыбы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Выброшенная рыба

Фотографии ярославец опубликовал в социальных сетях, сопроводив их комментарием.

«SOS!!!!!! Что происходит с этой планетой? В лесу у Машприбора творится какая-то дичь. Гора рыбы тухнет!», — написал автор фото.

Ярославцы пишут, что неподалеку находится ферма, на которой разводят форель. Впрочем, продажей этой рыбы в городе занимается немало и других организаций.