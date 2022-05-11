Москва, 11 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в районе Митино построят здание отдела записей актов гражданского состояния (ЗАГС) в виде свадебных колец, сообщили в Стройкомплексе.

Takmeomeo Свадьба

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в отделке используют вертикальные ребристые панели и декоративные ажурные решетки на окнах. Центральный вход украсит вывеска с эмблемой ЗАГС с контражурной подсветкой.

Площадь нового трехэтажного здания ЗАГС составит около 2,8 тыс. кв. метров. Оно будет поделено на две части — торжественную и рабочую для сотрудников. На территории возле ЗАГСа появятся беседка-ротонда для фотосессий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве зарегистрировали брак около 87 тысяч пар.

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