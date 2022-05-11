* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 мая разогнали демонстрации женщин в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Рынок в Кабуле

Несколько женщин, протестовавших против введения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязательного ношения хиджаба, были задержаны радикалами и позже отпущены. Некоторые протестующие сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили их в связях с западными странами.

Участницы протестов, задержанные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что те угрожали им расстрелом, и сказали, что женщины протестуют по наущению западных стран.

Участницы акции в кабульском районе «Шахре-Нау» скандировали: «Афганские женщины взяты в плен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и «Афганский народ нуждается в куске хлеба».

Это вторая акция за последние два дня, когда женщины вышли на улицы Кабула в знак протеста против принудительного ношения хиджаба.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно выпустил инструкцию, предупреждающую женщин о том, что они будут наказаны, а их родственники будут преданы суду и заключены в тюрьму, если они не будут носить хиджаб. В указе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказано, что чадра — «часть афганской культуры и лучший образец хиджаба».

«Хиджаб должен быть таким, чтобы были видны только женские глаза», — говорится в указе.

После этого решения ряд международных и правозащитных организаций выступили с критикой политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обязательному ношению хиджаба.

В последние месяцы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эффективно подавляли протесты женщин, широко применяя репрессии и массовые аресты участниц протестов.

После захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане и закрытия школ для девочек большое количество женщин в различных провинциях, и, особенно, в Кабуле, протестовали против жёсткой политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишения женщин права на образование и работу. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко подавили протесты женщин и задержали некоторых из них.