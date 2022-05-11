11 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Британские потребители в отчаянии от того, что правительство не в состоянии справиться с ростом цен и падением доходов.

Татьяна Аннина, , 17:02 — REGNUM Волна пессимизма, захлестнувшая британские семьи, не имеет себе равных среди других крупных экономик Европы, 11 мая пишет обозреватель агентства Reuters Энди Брюс. Это позволяет говорить о том, что власти неправильно реагируют на обостряющийся кризис.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр финансов Великобритании Риши Сунак до сих пор выступал против расширения мер социальной поддержки, заявляя, что будет рассматривать ситуацию во второй половине года, когда цены на энергоносители снова вырастут.

Однако экономические данные наводят на мысль, что медлить больше нельзя.

В прошлом месяце проведенный компанией GfK опрос показал, что уверенность британцев в личном финансовом положении упала до самого низкого уровня с 1985 года и экономические ожидания также приблизились к историческим минимумам.

А это было еще до предупреждения Банка Англии о том, что Британия рискует получить инфляцию выше 10% и возможную рецессию, и до повышения ключевой ставки до самого высокого уровня с 2009 года.

В то время как все европейцы сталкиваются с высочайшими за последние десятилетия темпами инфляции в результате нарушения цепочек поставок и стремительно растущих цен на энергоносители, именно в Великобритании у жителей произошел настоящий крах уверенности в будущем.

Данные ежемесячного исследования Еврокомиссии показывают, что британцы настроены более пессимистично в отношении личных финансов и экономики в целом, чем любая из десяти крупнейших экономик ЕС. Если же брать все страны ЕС, то только в Греции царят более мрачные настроения.

По мнению экономистов, опросы отражают недостаточную поддержку населения со стороны консервативного правительства в условиях, когда стране угрожает самое большое падение доходов с середины 1950-х годов.

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

Великобритания ограничила максимальный рост цен на электроэнергию 54 процентами. Это решение вступило в силу в феврале и затронуло около 22 миллионов человек. В октябре британцев ждет новое резкое повышение.

Великобритания заявляет, что окажет поддержку домохозяйствам в размере 22 млрд фунтов (27,1 млрд долларов) в 2022/23 финансовом году, но в ней не учитывается ранее объявленное повышение налогов.

По оценке аналитического центра Resolution Foundation, эта поддержка в 2022/23 году после повышения налогов составит всего 110 фунтов на семью.

Кризис может омрачить перспективы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии выборов 2024 года. Во вторник он обещал оживить экономический рост в стране, дабы помочь тем, по кому инфляция ударила сильнее всего.

В прошлом месяце МВФ заявил, что в 2023 году Великобританию ждет меньший бюджетный дефицит, чем в большинстве крупных развитых стран, но и самый слабый экономический рост, и самая высокая инфляция.

Премьер-министр Джонсон предупредил, что расширение мер поддержки может еще больше усилить инфляцию, однако исполнительный директор центра Resolution Foundation Торстен Белл назвал его слова «настоящей чушью».

По его словам, государство должно оказывать адресную поддержку семьям с самыми низкими доходами. Нельзя предотвратить рост цен на газ, но нелепо думать, будто власти не могут выбирать, кому помогать.

Экономисты говорят, что, возможно, именно ограничение расходов лежит в основе проблем Великобритании, тогда как правительству, напротив, следует тратить больше, особенно помогая домохозяйствам с низкими доходами в условиях резкого роста стоимости жизни.

Борис Джонсон в парламенте Великобритании Parliament.uk

«Мы уже давно твердим, что считаем весь комплекс мер неправильным и что налогово-бюджетная политика слишком жесткая», — говорит старший экономист Национального института экономических и социальных исследований Рори Маккуин.

Если удастся предотвратить рецессию и снизить угрозу резкого падения спроса, Банк Англии сможет еще больше повысить ставки, дабы обуздать инфляцию и подстегнуть фунт, который в последнее время упал до почти двухлетнего минимума — ниже 1,23 доллара.

«Власти могли бы сделать гораздо больше для поддержки домохозяйств в рамках фискальной политики», — утверждает Маккуин.

Но когда во вторник правительство излагало свои законодательные планы на предстоящий парламентский срок, оно ничем не показало, что собирается менять курс, хотя и заявило, что в случае необходимости без колебаний примет новые меры социальной помощи.

«Кому же, как не правительству, заботиться о том, чтобы население не страдало, — говорит Маккуин, — но оно не в состоянии этого сделать».

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