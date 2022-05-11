Москва, 11 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российская авиация поразила за ночь почти 100 военных объектов ВСУ, сообщил 11 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков назвал попытку захвата острова Змеиный в Чёрном море боевиками ВСУ «авантюрой» и «бездумной пиар-акцией», которая в конечном итоге привела к катастрофе для украинских войск.

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