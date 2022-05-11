Москва, 11 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. С начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российскими военными были сбиты более 800 беспилотников киевских боевиков. Об этом 11 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за это время военными РФ было уничтожено около 3 тысяч танков, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, 360 установок реактивных систем залпового огня и 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ночь на 11 мая российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины было сбито девять беспилотников киевских боевиков, включая один «Байрактар».