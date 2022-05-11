Элиста, , 11:06 — REGNUM В Элисте в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко назовут улицу. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Александр Захарченко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время в Элисте появится улица в честь Александра Захарченко, первого главы Донецкой Народной Республики, генерал-майора, возглавлявшего ДНР с памятного 2014 года и до своей гибели», — сообщил Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что мемориальную доску в память о майоре Андрее Кунакове, погибшем в ходе специальной военной операции России на Украине, установили на здании Элистинской классической гимназии. В честь погибшего российского офицера назовут одну из улиц в Южном районе Элисты и Мариуполе.

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