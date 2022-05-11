Челябинск, 11 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Часть Челябинска 16 мая останется без горячей воды. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Gradkostroma.ru Счетчики горячей и холодной воды

Причиной станут гидравлические испытания тепловых сетей, которые проводятся ежегодно. Они начнутся с локальных котельных. Горожанам обещают отключить воду максимум на две недели. Впрочем, во многие дома она может вернуться раньше.

Централизованные гидравлические испытания предстоит начать 24 мая, добавили в мэрии.