Москва, 11 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ракетные войска ВС России за сутки уничтожили 13 пунктов управления ВСУ и 14 складов боеприпасов, поражены 407 районов скоплений сил и техники противника. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов», — сказал он на брифинге.

В результате ударов уничтожены более 280 националистов, из строя выведены 59 единиц военной техники, подчеркнул Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков назвал попытку захвата острова Змеиный в Чёрном море боевиками ВСУ «авантюрой» и «бездумной пиар-акцией», которая в конечном итоге привела к катастрофе для украинских войск.

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